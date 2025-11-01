Balhé a tegnapi ZTE-Kaposvár kosármeccsen, izomból behúzott egyet a szurkolónak a légiós

Mint ismert, rosszul kezdte a szezont a ZTE, a hatodik forduló előtt egy győzelemmel és 4 vereséggel állt, valamint vezetőedzőjüktől is megvált a klub a héten. Az ötödik fordulóban súlyos, 115–75 arányú vereséget szenvedett el a Paks otthonában a zalai gárda, amit tovább tetézett a pénteki újabb vereség. A szurkolók bizonyos csoportja már mérkőzés közben többször obszcén módon adtak hangot nem tetszésüknek. Így a közvetítésből is kivehető volt a "Hol a csapatunk?" és a "Takarodjatok!" rigmusok mellett a "Kurv@ gyenge" is.

Jerico Hellems már nem a ZTE játékosa. Forrás: ZTE KK

A kispadra megbízott vezetőedzőként Bencze Tamás a hazai csapat szakmai igazgatója ült, aki korábban öt évig volt a ZTE első embere a szakmai stábban. A kaposváriak számára fontos győzelmet magabiztos játékkal szerezte meg Dzunics csapata, volt, hogy közel 20 ponttal vezettek a somogyiak. A szorosabb végeredmény ellenére sokáig nem voltak meccsben Bencze Tamás fiai, amit a szurkolók sem néztek jó szemmel. A találkozó végén Jerico Hellems az M4 Sport felvételén jól láthatóan közelről arcon ütött egy zalaegerszegi szurkolót, ami után csak a csapattársak és a biztonsági őrök közbelépése révén nem alakult ki komolyabb tömegverekedés.

Jerico Hellems már nem a ZTE játékosa

A ZTE KK az incidens után közleményt adott ki.

A mai, Kaposvár elleni mérkőzés után egyik játékosunk, Jericole Hellems megütött egy szurkolót. Ez egy olyan sportszerűtlen cselekedet, ami mellett klubunk nem mehet el szó nélkül. Ezért a mai nappal, azonnali hatállyal a játékos szerződését felbontjuk.

Az esetet vélhetően a Magyar Kosárlabda Szövetség is megvizsgálja majd.