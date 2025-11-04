Baleset
1 órája
Karambol Berzencén, lezárták az utat
– Parkoló autónak ütközött egy személygépkocsi Berzencén, a Kossuth utcában, egy hídon - közölte kedd délelőtt a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – Egy ember utazott a járműben, amelyet áramtalanítottak a csurgói önkormányzati és a berzencei önkéntes tűzoltók.
A baleset helyszínén félpályán lezárták az utat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre