Karambol Berzencén, lezárták az utat

– Parkoló autónak ütközött egy személygépkocsi Berzencén, a Kossuth utcában, egy hídon - közölte kedd délelőtt a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – Egy ember utazott a járműben, amelyet áramtalanítottak a csurgói önkormányzati és a berzencei önkéntes tűzoltók.

A baleset helyszínén félpályán lezárták az utat.