Baleset

Karambol Berzencén, lezárták az utat

Harsányi Miklós

– Parkoló autónak ütközött egy személygépkocsi Berzencén, a Kossuth utcában, egy hídon - közölte kedd délelőtt a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – Egy ember utazott a járműben, amelyet áramtalanítottak a csurgói önkormányzati és a berzencei önkéntes tűzoltók. 

A baleset helyszínén félpályán lezárták az utat.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
