Ketten beszorultak a roncsok közé Somogyban – két autó csapódott egymásba

Súlyos közlekedési baleset történt hétfő este a 6711-es úton, Szőlősgyörök és Szőlőskislak között. A katasztrófavédelem közlése szerint egymásnak csapódott két személyautó a 9-es kilométernél. A járművekben összesen heten utaztak, mindkét autó sofőrje beszorult a roncsokba. Őket a helyszínre érkező egységeknek kellett kiszabadítani.

A művelethez a balatonboglári önkormányzati és a marcali hivatásos tűzoltók vonultak, valamint a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is megjelent a helyszínen. A rajok a sérültek kiemelése mellett áramtalanították a járműveket, és biztosították a területet.

A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás van érvényben, a közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kell számítani. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek adatokat. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.