november 3., hétfő

Győző névnap

Tűzeset

3 órája

Kigyulladt egy autó az M7-esen, erre számíts, ha Budapestre indulsz!

Menet közben tűz keletkezett egy autó motorterében az M7-es sztráda 64-es kilométerénél, Székesfehérvárnál hétfőn reggel. A főváros felé vezető oldalon történt káresethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak. A tüzet még a raj kiérkezése előtt egy porral oltóval eloltották, a tűzoltók visszahűtötték a motorteret. A helyszínre mentő is érkezett.

 

 

