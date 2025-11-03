Tűzeset
1 órája
Kigyulladt egy autó az M7-esen, erre számíts, ha Budapestre indulsz!
Menet közben tűz keletkezett egy autó motorterében az M7-es sztráda 64-es kilométerénél, Székesfehérvárnál hétfőn reggel. A főváros felé vezető oldalon történt káresethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak. A tüzet még a raj kiérkezése előtt egy porral oltóval eloltották, a tűzoltók visszahűtötték a motorteret. A helyszínre mentő is érkezett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre