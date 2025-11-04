Fiatal lányt használt csaliként a körözött férfi Kaposvár környékén

A poszt szerint egy, a rendőrség által körözött férfi Kaposvár térségében fiatal lányt csaliként használva közelít emberekhez, gyógyszert ad nekik, majd a társaságával együtt Kaposhomok környékére viszi őket, ahol bántalmazás és rablás történik.

Pár hete a közösségi-médiában megjelent bejegyzés az akkor körözött férfiról Forrás: Facebook

Körözöttből előzetes letartóztatott

A bejegyzés megjelenésekor az érintett férfi valóban szerepelt a körözési listán. Azóta azonban a körözés már lekerült a hatósági felületről, ami arra utalhat, hogy az illetőt elfogták, melyet megkeresésünkre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata is megerősített:

„Az említett üggyel kapcsolatban a Kaposvári Rendőrkapitányság 1 rendbeli kifosztás bűntett miatt büntetőeljárást folytat, melyben a feltételezett elkövető előzetes letartóztatásban van. Tekintettel arra, hogy jelen eljárás folyamatban van, ezért további információval nem szolgálhatunk.”

A nyomozás tehát jelenleg is zajlik, a férfi pedig előzetes letartóztatásban várja az ügy további szakaszát.