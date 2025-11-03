Nyomoz a rendőrség: tettlegességig fajult a konfliktus a Keleti Temetőben

Mindenszentek napján két család vitája fajult tettlegességig a kaposvári Keleti temetőben. Az eset kapcsán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a helyszínen azonnal intézkedtek, és az ügyben csoportos garázdaság miatt indult büntetőeljárás. A rendőrség további részleteket egyelőre nem közölt az érintettekről. A szóváltásról felvétel is készült, amely rövid időn belül felkerült a TikTokra, és gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában. A videón jól látszik, ahogy a sírok között hangos vita alakul ki, majd dulakodás kezdődik a felek között.