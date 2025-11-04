november 4., kedd

Tanú

Megcsukták a Suzukit Toponáron. Te láttad, ki tette?

Meghúztak egy kocsit Toponáron. A Suzuki hátulja csúnyán összetört, a vétkes autós azonban adatai hátrahagyása nélkül továbbhajtott.

Koszorus Rita
A Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya helyszínelhagyásos közúti közlekedési baleset miatt folytat eljárást. Az ismeretlen személy az általa vezetett ismeretlen színű, forgalmi rendszámú és típusú gépkocsival  október 30-án 16 óra 55 perckor Magyaratád és Toponár között anyagi káros közúti közlekedési balesetet okozott. A vétkes sofőr a 6505-ös számú úton előzés közben nem tartott kellő oldaltávolságot és nekiütközött egy Suzuki Swift típusú személygépkocsinak, majd a helyszínről megállás nélkül továbbhajtott.

 

Kéri a rendőrség, hogy aki az esemény körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját.

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
