Megcsukták a Suzukit Toponáron. Te láttad, ki tette?

A Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya helyszínelhagyásos közúti közlekedési baleset miatt folytat eljárást. Az ismeretlen személy az általa vezetett ismeretlen színű, forgalmi rendszámú és típusú gépkocsival október 30-án 16 óra 55 perckor Magyaratád és Toponár között anyagi káros közúti közlekedési balesetet okozott. A vétkes sofőr a 6505-ös számú úton előzés közben nem tartott kellő oldaltávolságot és nekiütközött egy Suzuki Swift típusú személygépkocsinak, majd a helyszínről megállás nélkül továbbhajtott.

Kéri a rendőrség, hogy aki az esemény körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját.