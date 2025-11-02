Elfajult szóváltás
1 órája
Verekedésbe torkollott a temetőlátogatás Kaposváron
Hangos szóváltás után verekedésbe torkollott a temetőlátogatás Kaposváron.
A TikTok-on néhány órája elérhető felvételen az látszik, ahogy a Keleti temetőben a sírok között az emberek hangos szóváltásba keverednek egymással, majd tettlegességig fajul a nézeteltérésük. A videó Kaposváron a Keleti temetőben készült feltételezhetően november 1-én a nap folyamán. Az "incidensről" egyenlőre a videón túl további információink nincsenek.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy érdeklődjünk, történt-e intézkedés ez ügyben. Hétfőre ígértek választ.
