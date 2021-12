Bekerült a világ tíz legjobb fesztiválja közé a zamárdi Balaton Sound. Habár az elmúlt években a koronavírus-járvány miatt háttérbe szorultak kissé a fesztiválok, a nagyrendezvények összehasonlítása azonban az idén sem maradhatott el: a legjobb nemzetközi fesztiválokat igyekezett rangsorolni egy szakmai zsűri. Fontos kritérium volt a válaszadók számára az is, hogy mennyibe kerül a rendezvényen egy korsó sör, egy hamburger vagy egy póló. Az ítészek ezek alapján arra az eredményre jutottak, hogy a legjobb fesztivál az egész világon nem a Rock am Ring vagy a Tomorrowland, hanem a zamárdi Balaton Sound. A fesztivál, amely 2022-ben – a városlakók döntésének értelmében – visszatér Zamárdiba ezzel megelőzte a Sziget Fesztivált is.