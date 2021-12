zenei tudás 2021.11.21. 09:00

A fővárosba kísérték az örömzenélés húrjai

Több mint háromezer gyermek közül a 67 legjobban teljesítő ifjút választották ki a Szimfónia programba, a fiatalok egy zárókoncerten mutatkoztak be a Belügyminisztériumban. Köztük volt Borda Róbert is. A pálmajori diák rendkívüli ritmusérzékkel rendelkezik, dobon játszott, most gitározni tanul.

Góz Lilla

Már messziről zeneszó szűrődött át ottjártunkkor a pálmajori Jelenlét Pont falain az utcára. Tucatnyi helyi fiatal gyakorolt az épületben. Volt, aki bádogkannán, más dobon, gitáron vagy xilofonon játszott. Mindannyian mosolyogva, élvezettel mutatták be, hogy mit tanultak eddig. Kováts Sándor hónapok óta tanítja zenélni a helyi fiatalokat.

– Nagyon tehetséges gyermekek vannak a társaságban, mindenki megismerkedett már egy hangszerrel, most közösen gyakorlunk – mondta el oktatójuk megszakítva a próbát. Kováts Sándor hozzátette: a gyerekeknek volt egy bemutatkozó fellépése is, ahol Beethoven egyik szerzeménye is felcsendült.

– Nem a kottaolvasás áll a középpontban, hanem hogy közösségi zenélés közben tanítsuk meg az alapokat – emelte ki az oktató. Tekintve, hogy a gyerekeknek nincs saját hangszerük, ezért csak a Jelenléti Pontban tudnak gyakorolni. Szerencsére a sok befektetett munka gyorsan meghozza gyümölcsét, hiszen örömmel mutatják be a zeneműveket.

Borda Róbert az iskolában hallotta, hogy zenei foglalkozásokon vehet részt.

– Először dobon zenéltem, most pedig a gitárral próbálkozom, a nagypapám szintetizátoron játszott korábban az együttesével – mondta el a nyolcadikos diák. – Sanyi bácsi mutatja, hogyan kell lefogni az akkordokat, és hallás után tanulom a dallamokat. Nagyon örültem, hogy beválogattak a 67 fiatal közé, aki koncertet adott a minisztériumban, nagy élmény volt – tette hozzá Borda Róbert.

Bálint Bernadett szociális munkás elmondta: februárban csatlakoztak a Somos László atya vezette Szent Erzsébet Alapítvány Szimfónia Programjához. – Hétről hétre visszatérnek a hátrányos helyzetű gyerekek, Borda Róbert az egyik legtehetségesebb köztük, rendkívüli ritmusérzéke van. Sokuknak a zene kitörési pontot jelenthet.

Venezuelából származik az egyre népszerűbb program

A Szimfónia program ötlete Ve­nezuelából ered, ahol El Sistema, azaz „a rendszer” néven ismeretes. Lényege nem a tehetséggondozás, hanem az örömzenélés. Elsősorban tehát szociális programról van szó, melyben a zene az esélyteremtés eszköze, kitörési lehetőség. A kezdeményezés mára országokon, sőt kontinenseken átívelő mozgalommá vált. Magyarországra a Symphonia Alapítvány hozta el az ötletet. A program fő célja az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás mérséklése, a gyerekek sikeres iskolai pályafutásának elősegítése. A Szimfónia program gerincét a csoportos zenei foglalkozások adják, melyek az élményalapú megközelítésen keresztül egyszerre fejlesztik a gyerekek értelmi, érzelmi és társas készségeit.

