Az iskolákba december elsejétől csak azok a szülők léphetnek be, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, erről határozat is született. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna kiemelte, a Kodályhoz tartozó iskolákban már az őszi szünet után bevezették ezt a szabályt, és több más vidéki iskolában is hasonlóan jártak el.