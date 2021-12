Örömteli, hogy a 2016-ban megalakult regionális pedagógusképző fórum tovább folytathatja a munkáját, miután közben a kaposvári campus és a Pécsi Tudományegyetem is modellváltáson esett át, hangsúlyozta Gerner Zsuzsanna. A régió két vezető felsőoktatási intézménye továbbra is együttműködik a pedagógusképzés ügyében, ezt aláírásukkal erősítették meg a keddi fórumon. A céljuk továbbra is az, hogy a köznevelés intézményi hálózatát összefogják. A partnereik száma egyre bővül, és közösen dolgoznak azon, hogy az elöregedő magyar pedagógustársadalom utánpótlását biztosítsák. A MATE kaposvári campusán jelenleg 1100 pedagógushallgató tanul.