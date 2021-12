A „Konyhafőnök-létben” a legnehezebb pedig nem is a főzés volt Leilának, hanem hogy hátráltatni is kellett a versenytársakat, ha előnybe került. – Ezt nehezen éltem meg, mert sportolóként hasonlóval nem találkoztam, az uszodában mindenkinek 50 méter hosszú a medence, és az akadályok magassága is egyforma volt – mesélte a világbajnok. Gyenesei Leilának jó adag bátorságra volt szüksége, hogy megmutassa, szinte profiként elboldogul a konyhában is. Eddig nem vallott kudarcot, hiszen a harminc indulóból a huszonkét bejutott versenyző közé főzte magát. A kislánya, Mimi, pedig otthon már Leila séfnek szólítja anyukáját.