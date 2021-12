Idén is csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. adventi adománygyűjtő kampányához a Tesco. Az áruházakban november 15-től december 24-ig 250 forintos adománykuponnal lehet támogatni a segélyszervezet révén a nehéz helyzetben levő családokat és gyermekeket. Online formában is lehet kupont vásárolni december 6-a és 24-e között a Tesco Otthonról weboldalán. Tavaly 36,6 millió forint folyt be az adománykuponokból, amiből az Ökumenikus Segélyszervezet egész éven át ételt, otthont adott a hátrányos helyzetű családoknak, s a járvány miatt bajba jutottaknak.