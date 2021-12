Bíró Dániel intézményvezető mondott köszönetet az ajándékért, hangsúlyozva: minden használt, de még használható holmi jól jön a hátrányos helyzetű otthonlakók számára. Kardos István elnök lapunknak elmondta, hogy nagyobb helyiség híján csak ritkán van együtt a teljes tagság, emiatt nehezebb a mozgósítás is. Mindez azonban nem befolyásolja a karitatív tevékenységüket, és folytatni fogják a gyűjtést. Hogy mikor jön össze nagyobb mennyiség, az a járványhelyzettől is függ, de ha semmi sem jön közbe, még karácsony előtt szeretnék hasonló céllal ismét felkeresni az intézményt. Minderről a decemberi nagy rendezvényükön is szót ejtenek.