A mentőszervezetek tavalyhoz hasonlóan az idén is nagy figyelmet kaptak. Németh Géza, a Kaposvári Mentő Alapítvány titkára elmondta, az idei felajánlások egy részét már el is költötték. Kettő gyerekrögzítő eszközt, valamint az oxigénellátáshoz szükséges maszkokat vásároltak. Ezeknek az értéke több mint 400 ezer forint. Németh Géza kiemelte, egy mobil kézi ultrahangkészüléket is szeretnének még az idén vásárolni.