Egyre kevesebb a fácán és a vadkacsa Somogyban

Bár Somogy nagyvadas terület, volna igény és fizetőképes kereslet is apróvad vadászati lehetőségre is. Csakhogy egyre kevesebb a fácán, a vadkacsa Somogyban. Így maradnak a nevelt egyedek, ám ezen vadászatok értékesítése etikai kérdéseket is felvet.

Somogy úgy ötven éve még gazdag volt apróvadban, de a fogoly állományának leépülését követően fokozatosan a többi apróvadfaj egyedszáma is lecsökkent. Ennek hátterében több minden áll, az élőhelyük beszűkülése, valamint az intenzív mezőgazdasági tevékenység.

Igény volna apróvadra a gyékényesi területen is, de kevés a fácán. – Tervezzük, hogy lépéseket teszünk az apróvadállományunk fejlesztésére – mondta lapunk érdeklődésére Kovács Gábor, a gyékényesi Hármashatár Vadásztársaság elnöke. A Gyékényes–Kaposvár vasútvonal mellett és a határkerítés között ritkán látni vaddisznókat, ott megpróbálunk jobban figyelni a fácánra és az őzre. Azonban körülbelül 5 év, amire ennek eredménye is lesz.

Nevelt fácánt pedig nem szeretnének betelepíteni, ugyanakkor direkt vadászatra vásárolnak fácánokat Zalából. A tapasztalatok szerint a jó röptű madarakra való vadászat nem sokban tér el a vadon élő állatoktól. – Sajnos nem vigyáztunk kellőképp az állományra, szomorú, hogy már vásárolni kell fácánt – tette hozzá Kovács Gábor –, persze tenyészteni is lehetne, de az roppant költséges.

Neveléssel foglalkoznak Bőszénfán, ahol növekvő igény mutatkozik a víziszárnyasokra. – A vadásztársadalom egy részének a társas vadászat több, mint sporttevékenység, egyet jelent az élményszerzéssel és közösségépítéssel – mondta Nagy János, a Bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpont vezetője. – Ők azok, akiknél a vaddisznó vadászatok számának csökkenésével a hangsúly áthelyeződött a kacsázásra. Ennek Somogyban is csak az apróvadállomány létszáma szab határt. Mi mesterséges tőkés réce nevelést végzünk, s aztán lehetőséget biztosítunk a bérvadászoknak a tavainkon. A magas röptű kacsák vadászata kihívás a vadászok számára, ezek terítékre hozásához tapasztalat és gyakorlat szükséges.

A nevelt madarak elejtése ne legyen más, mint a vadon növekedett szárnyasé

A vadászati lehetőségek iránt általánosságban nőtt az érdeklődés Kanizsay Gábor, a fácán- és récetenyésztéssel is foglalkozó fonyódi Hunnia Vadgazdálkodási Kft. tulajdonosa szerint. – Jelentősen megnőtt a fizetőképes kereslet a magyarországi bérvadászatok iránt – mondta. – Somogy megyében egy-két olyan társaság van, amelyik foglalkozik apróvaddal üzleti célból. Ilyen esetben viszont mindig tenyésztésből származó apróvadat kínálnak – fejtette ki. – Ez azonban nem ugyanaz, mint amikor valaki kimegy a területére és vadászik vadon nevelkedett fácánra vagy vadkacsára. Van egy etikai különbség és egy minőségi, nem baj, ha ezt tisztességesen megfogalmazzák a vadászati ajánlatban, mert nem mindegy, hogy keltetőből kelt a madár és istállóban nevelkedett, majd rövid ideig látta a természetet, vagy a fészekalja a lucernatáblában vagy egy halastó nádasában volt és az anyja óvta a ragadozóktól. Az egyre jobban csökkenő létszámú, természetben nevelkedett madár vadabban viselkedik, sokkal nagyobb kihívás rájuk vadászni. Azt gondolom, hogy a nevelt madarak elejtése teljesen más, de a tenyésztőnek arra kell törekednie, hogy ez ne így legyen.

A fonyódi társaság egész évben foglalkozik récetenyésztéssel, amelyeket az ország több területére adnak el általában 4 hetes korukban.

Fotó: Lang Róbert

