Antal László kiemelte, néhány évvel ezelőtt hétköznaponként ötvenen is felkeresték az ügyeletet, jelenleg viszont átlagosan húszan kérnek segítséget. Ebben a koronavírus-járvány és az amiatt hozott rendelkezések is közrejátszanak. A háziorvos hangsúlyozta, nagyon sok beteg telefonon is érdeklődik és csak akkor megy be az ügyeletre, miután beszélt az asszisztenssel vagy az orvossal. Antal László hangsúlyozta, nem minden esetben van szükség személyes találkozásra, a fiatalok esetében azonban azt kérik a szülőktől, hogy ha tudják, akkor vigyék be az ügyeletre beteg gyereküket. A városkörnyéki ügyelet dolgozói manapság ritkán mennek ki házhoz. Az orvosok általában akkor ülnek autóba, hogyha halotthoz, vagy mozgásképtelen emberhez hívják őket. Ilyen eset naponta körülbelül kettő-három történik.