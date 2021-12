A kaposvári Virágfürdőben is kötelező a szájmaszk használata. Löfler Zita, a komplexum ügyvezetője elmondta, plakátokon és a jegyvásárláskor is tájékoztatják a hozzájuk érkező vendégeket az új szabályokról. – A hatályos jogszabályokhoz igazodva a kaposvári Virágfürdőben is kötelező a maszk viselése, kivételt képeznek a medencék és a wellnessvilág belső helyiségei, de a pihenőszobákban is kell a védőeszközt viselni – tette hozzá az ügyvezető.