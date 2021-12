Mint az orvos elmondta, a delta variáns hirtelen tört rá az országra, és indította be a negyedik hullámot. Tapasztalatai szerint a egyik legsúlyosabb szövődménye a koronavírusnak a tüdőgyulladás. Ez a már oltottakat is érinti, ám a betegség lefolyása jóval enyhébb. Ha valaki tüdőgyulladással érkezik hozzá, azonnal vérhigító kezelést is elrendel nála, a véralvadási problémák megelőzése érdekében.