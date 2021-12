Gyenizse-Nagy Sára Bodza a kaposvári egyetem másodéves természetvédelmi mérnők hallgatója a ragadozó emlősök jelenlétét vizsgálta a Kis-Balaton környékén. A kutatáskor arra is kíváncsi volt, hogy az ott élő állatok mekkora mértékben fosztják ki a különféle madárfészkeket. – Az egyik tanárom kérésére csatlakoztam be abba a kutatómunkába, amely már 2009 óta tart – kezdte a hallgató. – Nagyon sok terepi munkán vettem részt. A Kis-Balaton környékén kihelyeztünk különféle műfészkeket, ezeket több alkalommal is megvizsgáltunk, hogy lássuk mekkora arányban fosztják ki a ragadozó állatok. Csapdák segítségével kis emlősöket is elfogtunk, hogy megtudjuk, milyen fajok élnek a területen – hangsúlyozta Gyenizse-Nagy Sára Bodza.