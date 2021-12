– Ha közösséggé formáljuk őket a plébánián, az valamennyire vonzóvá teszi a hitet. Fontos, hogy az ifjúságpasztoráció során a vallási és a szabadidős programok egyensúlyban legyenek. Templomba járás nélkül elképzelhetetlen vallásos közösségről beszélni, de kirándulás, hittantábor, közös játék és más program nélkül, csak a misére járással nem tudjuk vonzóvá tenni a hitet. Az idei hittantáborunkba 33, templomba rendszeresen járó diákot vihettünk el, és a játékos programok mellett a hitük elmélyítését is segítették közös imákkal, szentmisével, szentségimádással, gyónással, a szentek életének megismerésével. Nehézségnek látom, hogy diákjaink jelentős része egyedül jön a misére, így kisebb az esély arra, hogy megmaradnak az egyházban. A családokkal való kapcsolattartás során a szülőket is buzdítjuk, jelenlétük elengedhetetlen. A plébánia szomszédságában működő Kékmadár gyermekotthonban is élnek hitüket gyakorló, jó szándékú fiatalok, akik tovább erősítik a plébánia ifjúsági közösségét.