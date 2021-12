A vállalkozások az eBEV-en keresztül küldhetik be adóbevallásukat, nyomon követhetik befizetéseiket, eleget tehetnek adatbejelentési kötelezettségeknek, de a bevallásukkal kapcsolatos problémákról is itt értesülnek. Számos adóügy intézhető telefonhívással is, ehhez mindössze ügyfélazonosító-szám vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges, ami legegyszerűbben ügyfélkapun igényelhető a Tel nyomtatványon.