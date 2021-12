Továbbhaladva a régi csarnokban messziről éreztük a savanyú káposzta illatát, amely kedvelt téli vitaminforrás. Immunerősítőre kínáltak hársvirágot és csipkebogyót is. Simon György egres-rebarbara, citromos-bodzás-alma lekvárjai mellett birslekvárt is kínált. Rumos szilváját hamar elkapkodták.– Tavaly nem volt, de idén szép sötét trombitagombákat hoztak, amely leszárítva kiváló fűszernek, mezei szegfűgombából, laskagombából és gyűrűs tuskógombából is bőséges a kínálat – mondta el Nagy Róbertné, a kaposvári piac gombavizsgálója. Ugyan még bő egy hét van karácsonyig, de már kapható szaloncukor is a piacon és csodaszép horgolt harangok, angyalkák is.