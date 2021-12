A megyei civil szervezeteknél ilyenkor arra is odafigyelnek, hogy a hátrányos helyzetű térségek önkormányzatait is támogassák. Legutóbb Kelevíz 800 ezer forint értékű élelmiszer-adományt kapott. – Nagy segítség volt a helyieknek a bőséges adomány, cukor, babkonzerv, májkrém, csokoládé is került a csomagokba – mondta lapunknak Vargáné Balatincz Krisztina polgármester.