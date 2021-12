Elkezdődött a Várhegyi-kilátóról szóló tárgyalás a minap a perfelvétellel. Mint arról korábban beszámoltunk, a fonyódi Várhegyi-kilátó fából készült tartószerkezetét házi cincérek és egy gomba támadta meg, s emiatt veszélyessé vált a város emblematikus látványossága. Tavaly tavasszal, amikor kiderült a probléma, bezárták a kilátót. – Amíg a tárgyalásnak nincs vége, nem is fogjuk újranyitni a Várhegyi Széplátót – mondta el lapunknak Hidvégi József, Fonyód polgármestere. A város márciusban nyújtotta be keresetét a bírósághoz, amelyben kártérítést kér a kilátó kivitelezőjétől, és azt, hogy szavatosság keretében cserélje ki a kártevők által megrongált tartóelemeket. Emellett Fonyód a bezárás miatt keletkezett bevételkiesés megtérítését is kéri, amely az idő előrehaladtával hónapról hónapra nő.