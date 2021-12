A projektben szereplő épületek nem feleltek meg az érvényben lévő energetikai előírásoknak, üzemeltetésük nem volt gazdaságos, ezért hőszigetelték az épületet, valamint a belső burkolatok is megújultak. Az iskola tetőszerkezetét is hőszigetelő rendszerrel látták el és nyílászárókat is cseréltek. A szükséges helyeken a padlószerkezetet is felújították, és lépésálló hőszigeteléssel látták el. Hőszivattyús és napelemes rendszereket építettek be, korszerűsítették a hőleadó rendszereket is. Az iskola hullámpalával fedett tetejét fémlemezre cserélték és az azbeszt fedés ártalmatlanítása is megtörtént, ezen kívül akadálymentesített illemhelyeket is kialakítottak.