– A párommal nagyon elfáradtunk az elején. Szerencsések vagyunk, mert a lányok utolérték magukat. Októberben voltak kétévesek, már bölcsibe járnak, sokat fejlődtek ott is, megtanultak önállóan enni is. A PIC-en töltött időszak hozott néhány új barátságot, ismerőst, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot. Az orvosoknak és ápolóknak pedig nagyon hálás vagyok, hogy megmentették a kislányaimat – mondta Anita, aki tervezte, hogy a koraszülöttek világnapja alkalmából a PIC-re látogat, de tervét eddig a világjárvány hiúsította meg.