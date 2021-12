– Azt tudni kell, hogy a Magyar Falu Program útfelújítási támogatását az 5000 lélekszámnál nagyobb települések környezetében és a mellékutak korszerűsítésénél lehetett csak felhasználni. Ez jelentős lépés volt, mert korábban ilyen mértékű beruházások nem valósulhattak meg a megyében. Az útfelújítások ütemezésénél természetesen azt vettük figyelembe, hogy az adott szakasz milyen állapotú és mekkora a forgalma. Emellett arra is törekedtünk, hogy amelyik mellékutat elkezdjük felújítani, azt lehetőség szerint fejezzük is be – tette hozzá a közút megyei igazgatója. Németh Zsolt kiemelte, a Marcali és Öreglak közötti út alapját megerősítették és két rétegű aszfalttal borították. A munkálatok során figyeltek arra, hogy az út állapota ne csak pár évig, hanem 15-20 évig is jó maradjon.