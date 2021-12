Pintér Attila (MSZP) a levegőszennyezés-mérő automaták érkezéséről kérdezett a közgyűlésen. Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató arról adott tájékoztatást, hogy december 20-án lesz a következő közbeszerzési kör, és jövő év első felében megérkezhetnek a műszerek. Felder Frigyes (LMP) hozzászólása után az áramhelyzet megnyugtató megoldása is körvonalazódott Szita Károly válaszából. A gazdasági kabinet friss döntése az, hogy az önkormányzati cégek egy egyetemes szolgáltató rendszerhez csatlakozhatnak november 30-ától. Itt a világpiaci árnál olcsóbban szerezhetik be az áramot, amivel Kaposváron 400 milliós forintos többletkiadást hárítanak el. Nadrai Norbert (Füredi Szőlősgazdák) kérdésére azt is megtudhattuk, hogy taszári reptér polgári termináljának területe a hat dunántúli várost ellátó Elena energiatároló rendszernek ad majd helyet a tervek szerint.