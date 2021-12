– Jelentős állomásához érkezett a tavaly elkezdett kaposvári kerékpárút-építési program, 1 milliárd 250 millió forintból a város belterületén számos helyen valósulnak meg beruházások – mondta el pénteki sajtótájékoztatóján az Izzó utcában Szita Károly. – Két évvel ezelőtt a Videoton kezdeményezésére döntöttünk úgy, hogy az Izzó és a Guba Sándor csomópontot alakítsuk át, valamint építsünk itt kerékpárutat, mert sok dolgozójuk biciklivel közlekedik a munkába – emelte ki. A beruházás 2022 első negyedévében készül el, továbbá kerékpárutat alakítanak ki jövőre a Guba Sándor utcában a Dombóvári úti csomóponttól egészen a Kaposvári Campusáig, a Béke lakóteleptől a Raktár utcai körforgalomig, így Kaposfüredről is be lehet biciklizni a városba. A közbringahálózat közbeszerzése is lezárult, így 2022 első felében 18 helyszínen lesz 250 dokkolóállomás, és 177 kerékpárt vásárol a város.