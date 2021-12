Tóth Istvánné a tanítás mellett 1960-tól a könyvtárat is vezette Gamáson. – Százhúsz könyvünk volt, egy-egy kötet három forintba került, most 11 ezer 300 olvasnivalónk van – mondta büszkén a 80 éves gamási könyvtáros. Hozzátette: kézimunkaszakkört hozott létre, és varrás közben a könyvekről beszélgettek, többen még a szomszédoknak, családtagoknak is vittek olvasnivalót. Megjegyezte: nagy szívfájdalma, hogy amióta vannak tabletek, okostelefonok, kevés könyvet olvasnak a fiatalok.