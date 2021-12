Krízisambulanciát jelöl a felirat a Füredi utcában. Az iroda ablaka is homályos üvegből készült, hiszen az ide látogató hölgyek inkognitóban jelennek meg itt. Sokan közülük bántalmazó kapcsolatuk miatt kerültek krízishelyzetbe. Gyakran anyagilag is kiszolgáltatottá válnak, így női dolgokra kevésbé tudnak költeni. Az ünnep közeledtével rájuk is gondolt az Első Lions Klub. Küldöttségük tegnap tette a fa alá a praktikus ajándékokat. Tusfürdők, krémek, meleg zoknik, női intim higiéniai felszerelés, édesség, pipereholmi és plüssállatok kerülnek majd a női táskákba, amelyeket az ajándékok hazacipeléséhez, valamint további hasznáéatra biztosítottak a hölgyeknek.

– "Tölts meg egy táskát!" Ez volt a mottója egy országos jótékonysági akciónak, amelyre három évvel ezelőtt figyeltünk fel, és úgy döntöttünk, csatlakozunk hozzá. Harmadik éve töltünk a bántalmazott hölgyeknek táskákat – mondta Krista Ágnes, az adományozók képviseletében. – Most nem töltöttük meg a táskákat, hanem a fa alá helyeztük az ajándékokkal együtt – mutatott a megpakolt asztalra, amelyet tizenkét tagjuk segítségével sikerült megtölteniük.

– Nagy segítség ez nekünk annak ellenére, hogy a mi ügyfélkörünkön kívülről nem látszik, hogy rászorulók, mert dolgoznak, és van hol lakniuk, de gyakran olyan élethelyzetben vannak, ahol minden apróság számít – mondta Proszonyák Ida, a Krízisambulancia vezetője, aki külön örült annak is, hogy gyerekeknek szánt kedvesség is került a karácsonyfa alá. Hatszáz ügyfél fordult meg eddig náluk, sokan rendszeresen visszajárnak, közülük felhívjuk majd azokat, akikről tudjuk, hogy örülnének az ajándékoknak - tette hozzá.