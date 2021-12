Szita Károly, Kaposvár polgármestere az adománykuckó megnyitóján elmondta, a segélyszervezet dolgozói fontos munkát végeznek a városban már hat éve. Naponta foglalkoznak a kisgyerekekkel és különféle adományokkal is segítik a családokat. – Ez nem csak egyszeri támogatás, hanem egy egész életutat kísérnek végig – emelte ki a város vezetője. – A mostani adventi időszak olyan, mint a hat évvel ezelőtti. Egy ajándékkuckóba várjuk a dobozba csomagolt meglepetéseket, melyek azokhoz a gyerekekhez jutnak el, akik esetleg eddig csak hallottak a Jézuskáról, most azonban hoz is nekik valamit – tette hozzá Szita Károly.