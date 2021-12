Az évek óta óriási sikernek örvendő pályázatunkra most 502 nevezés érkezett két korcsoportban. A beküldött fotókra több ezer szavazatot adtak le olvasóink. A pályázó szülők a 0–3 éves és a 4–7 éves korcsoportban küldhették be a gyermekükről készült legcukibb, leghuncutabb vagy épp a legpimaszabb képeket. Kategóriánként az első három legtöbb szavazatot szerző pályázók értékes ajándékutalvánnyal gazdagodnak, s az első helyezettek részt vesznek az országos fordulóban. A szavazatvadászat januárban folytatódik, ezért érdemes lesz figyelni az új évben is a Somogyi Hírlap hasábjait.

A Somogy megyei nyertesek és nyereményeik: 0–3 éves kategória:

15 ezer forint értékű REGIO JÁTÉK-utalványt nyert: 1. helyezett – Jenis Nimród Botond, 3 éves, Kaposvár.

12 ezer forint értékű REGIO JÁTÉK-utalványt nyert: 2. helyezett – Bakó Péter Olivér.

10 ezer forint REGIO JÁTÉK- utalványt nyert: 3. helyezett – Dóra, 1 éves, Hács (Vas Ivett Ildikó).

4–7 éves kategória:

15 ezer forint értékű REGIO JÁTÉK-utalványt nyert: 1. helyezett – Farkas Péter, 6 éves, Kaposfő.

12 ezer forint értékű REGIO JÁTÉK-utalványt nyert: 2. helyezett – Kovács Maja, 4 éves, Böhönye. 10 ezer forint értékű REGIO JÁTÉK-utalványt nyert: 3. helyezett – Bognár Anita, 5 éves, Hetes.

Januárban folytatódik a játék a Sonline.hu-n