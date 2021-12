Brúnó, Szotyi, Sóska, Bakancs, Lajos, és Turbó. Összesen ötven nyulat állítottak rajthoz a nevezők a XVIII. Somogysárdi Nyúltrappon, amelyet a kezdetekkor közösségépítő céllal szerveztek az esztendő legutolsó napjára.

–A kezdetek óta csupán 2020-ban, a járvány miatt maradt el a verseny, amelynek a szabályrendszere nem változott az idők során – mondta Fentős Zoltán, Somogysárd polgármestere. –A legfontosabb, hogy a nyúl is ember, nem szeretnénk, ha sérülés lenne, ezért fontos a szabályokat betartani – tette hozzá. A nyulakat ugyanis nem volt szabad az előrehaladásuk elősegítése érdekében kézzel, lábbal, valamint egyéb eszközzel fizikailag segíteni. A szervezők ezen kívül a petárdadurranással, puskalövéssel, és farkasüvöltéssel sem engedték zargatni a tapsikat. Emiatt különféle módszereket vetettek be a nyúlhajtók.

–Kaposfüredről érkeztünk, két nyulat hoztunk. Hét éve járunk erre a versenyre, előfordult, hogy az ifjúsági kategóriában negyedikek lettünk, utána pedig kölcsön adtuk a nyulat a felnőttek versenyére. Ott elsőként ért célba – mesélte korábbi élményét Dézsi Norbert, miközben a Tájfun és Fiú nevű versenyzőket is megmutatta. Volt, aki annyira komolyan vette a versenyzést, hogy megfelelő „sportruházatot” húzott nyúlfuttató gúnyának.

–Tizenöt éve járunk ide versenyezni. Vegyes érzelmekkel emlékszünk vissza a nyúlfuttatásokra. Nyertünk már, de az is előfordult, hogy a nyúl beragadt a startnál. A ruházatunkkal pedig azt igyekszünk képviselni, hogy a divatot nem követni, hanem diktálni kell – mondta Herczeg Balázs, és Várhídi Márk, akik úgy néztek ki, mintha egy Kusturica filmből léptek volna elő. Más csapatok is adtak a megjelenésre, Horváth Áfra például ugyanolyan pulóverben érkezett, mint hajtótársa.

–Ha a nyúl elfut, legalább egymást nem tévesztjük így szem elől, hogy egyenpulóvert húztunk – mondta Áfra, aki új résztvevőként debütált a tapasztalt nyúlhajtó, Lukács Zselyke csapatában.

A rajt után a focipályán egy komoly kabaréelőadás kezdődött. Ki óriási kartondobozok közé terelve, ki konyharuhával legyezve, mások répával csalogatták a nyulakat a cél felé. Az ifjúsági futamon 35 lelkes résztvevő indult, a felnőtteknél 15.

–Most neveztem el Cukinak a nyuszit – mondta a négy éves Ignácz Milán, aki Kiskorpádról érkezett édesapjával. –Öt-hat éve rendszeresen járunk erre a programra, a kisfiam minden pillanatban más nevet ad a nyúlnak – magyarázta Ignácz Ferenc, aki célba érkezéskor kétszer is nyugtázta, hogy jó nyulat választott a pénteki napra, hiszen az ifjúsági és a felnőtt kategóriát is nyerték, míg a gyerekeknél még Cuki, addig a felnőtteknél már Villám néven rohant leggyorsabban célba a tapsifülesük. A fiataloknál Kiss László Vizi nyuszija lett a második, a harmadik helyet pedig Jani Hanna szerezte meg Lili nevű nyulával. A felnőtteknél Tüttő Dániel csalogatta második helyre Jóskát, és Darabos Rebeka, Tájfunja is célba ért harmadikként.

A legnépesebb csapat díját nyerhette volna a Somogyi Hírlap, ha lett volna ilyen kategória a Nyúltrappon.

–Azok a kollégák, akiknek van gyermekük, elhozták őket segítségképpen, így elég sokan lettünk – nyugtázta Marosi Gábor rajt előtt. – A nyulat Beck Józseftől kaptuk, immáron második alkalommal, legutóbb is tőle lízingeltünk egyet – tájékoztatott a Somogyi Hírlap újságírója. A csapat Áfonyának keresztelt tapsifülese saját nyugalmát próbálta ráerőltetni csapattársaira is, ám az igen alacsony átlagéletkorral büszkélkedő résztvevők ezt nem hagyták annyiban: igyekeztek a nyulat mély meditációjából kizökkenteni. A jószág először úgy látta, legjobb, ha, visszatér a startvonalra, ám a fiatalos lendület ezt nem hagyta: lelkesen terelték Áfonyát, aki a félpályán úgy döntött, napozik egy kicsit, majd a versenyt egy kis noszogatással becsülettel végigfutotta.