Az istentiszteletet Kiss Iván címzetes prépost, plébános celebrálta, aki szentbeszédében az ünnep jelentőségét hangsúlyozta. Tóth Eszter Ágnes gimnazista pedig Puszta Sándor: Betlehemi éj című versét mondta el. A régi tradíciókra visszavezethető borszentelés a szentmise közben történt meg. A borok az egyházi szertartások nélkülözhetetlen kellékei, hiszen Krisztus vérét jelképezik az istentiszteleteken. Ez alkalommal különféle nedűket – vöröset, fehéret és rosét – is áldásban részesítettek. A Marcali szőlőtermelők ilyenkor mindig elhozzák az új boraikat, hogy – a régi hagyományokat folytatva – egyházi áldást is kérjenek egész éves megfeszített munkájukra. Az itt megszentelt borokat aztán a helybeli gazdák hazaviszik és a pincéikben lévő hordóikba csepegtetve adják tovább az áldást. A koronavírus járvány miatt sajnos az idén is elmaradt a templom előtti forraltbor megáldás szertartása, valamint a kóstoló, melyet mindig Gelencsér Róbert világi elnök és családja szokott a jelenlévő híveknek kínálni, kizárólag azoknak, akik gyalog és nem autóval szoktak érkezni erre az ünnepi szentmisére. Majd ezt követően történt a házaspárok megáldása is az oltár előtt, akik a Szent Család közbenjárását kérték további életükre, hogy segítse, oltalmazza további életüket. Iván atya pedig örömének adott hangot, hogy milyen sokat eljöttek erre az alkalomra. A Fény Gyermekei Zenekar pedig az Ároni áldás eléneklésével csatlakozott a liturgikus cselekményhez, emelve az ünnep fényét.