– Bátran mondhatom, hogy a Magyarok Kenyere már egy olyan mozgalom, ami hagyomány és sikertörténet – hangsúlyozta Szabó Tamás, a Magosz megyei elnöke az átadáson.

– Azt szeretném kérni az adományozottaktól, hogy ne pusztán fizikai valóságában a lisztet nézzék, hanem gondoljanak arra, hogy a somogyi gazdák szeretete, felelősségérzete, segíteni akarása is benne van. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő felidézte a Magyarok Kenyere program történetét, s méltatta a példás összefogás fontosságát is. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke a program kapcsán kiemelte: örömre ad okot, hogy Somogyban is időről időre egyre több gazda segít, fontos a már kialakult hagyomány folytatása. Berek Gábor, a NAK somogyi elnöke hangsúlyozta, a gazdákon kívül vállalkozók is szívesen csatlakoztak a kezdeményezéshez. Külön megköszönte István Józsefnek, a barcsi malom tulajdonosának a segítségét, ahol az összegyűjtött búzát megőrölték, illetve Pacs László felajánlását, aki adományként a gabona fuvarozását vállalta.

– Somogyban 2020-ban 13 gyűjtőpont volt, 2021-ben 15 – hangzott el a rendezvényen. – Megyénkben tavaly összesen 271 adományozó csatlakozott a programhoz, míg az idén már 306-an segítettek. S amíg egy éve 31 tonna búza gyűlt össze Somogyban, addig 2021-ben 33 958 kiló. A 20 500 kiló lisztből tízezer kiló a központi adományozás keretében határon túli magyarokhoz került, 10 500 kilót tíz somogyi intézmény között osztanak szét. Az erről szóló adományleveleket pénteken délelőtt az agrárgazdasági kamara kaposvári központjában adták át.

A kéthelyi integrált szociális otthon 900 kiló lisztet kapott, ugyanekkora mennyiséghez jutott a tabi Takács Imre Szociális Otthon, az alsóbélatelepi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon, s a berzencei Szeretet Szociális Otthon. Ezer-ezer kiló adományt juttatnak el a segesdi Gondviselés Otthon részére, továbbá a megyei gyermekvédelmi központ marcali területi gyermekvédelmi szakszolgálatához és a Kaposvári Egyházmegyéhez is. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye 1200 kiló lisztet kapott, a Somogyi Református Egyházmegye 1600 kilót, míg 1100 kilónyi adományt biztosítanak a Kaposi Mór Oktató Kórházért Alapítványnak.

– Csodálatos ez az összefogás, ami kézzel fogható segítséget jelent az érintett szervezeteknek – közölte lapunkkal Világos Krisztián, a Kaposvári Egyházmegye vagyonkezelője. A három iskolán kívül egy idősek otthonát is működtetnek. István József, a barcsi malom tulajdonosa azt mondta: öt éve csatlakoztak a kezdeményezéshez és hosszú távon is segíteni kívánnak ott, ahol szükség van rá.