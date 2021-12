Dakó Roland, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet régióvezetője elmondta: a karácsonyi ünnepek előtti hónapokban a megnövekedett forgalom miatt átlagosan harminc százalékkal megnő a kereslet a diákmunka iránt.

– Az tapasztaljuk, hogy a legtöbb üzletben, nagyáruházban leginkább pénztárosokat és árufeltöltőket keresnek ezekben a hetekben – összegzett. Ugyanakkor azt is megtudtuk, hogy a Kaposvárra települt telefontokat gyártó vállalat csomagolási munkára keresett fiatalokat az utolsó hónapban. Dakó Roland kiemelte: a nagyobb, helyben működő gyártó cégeknél leállást ütemeztek be év végére, karácsony előtt, így ott kisebb az igény a diákmunkára.

20190723 Lillafüred fotó: Bujdos Tibor BT Észak-Magyarország Hacsa Evelin diák munkás dolgozik Lillafüreden a Tókert vendéglőben. Forrás: Bujdos Tibor

– A tanulóknak általában nem jár prémium, jelenleg ezer forint felett alakul az órabérük, és minden évben igyekszünk, hogy az ünnepek előtt megkapják bérüket, hogy karácsonyra tudjanak belőle vásárolni – jegyezte meg Dakó Roland. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy amint a korábbi években, úgy az idén is nagy az érdeklődés a decemberi, szezonális munkalehetőségek iránt. Jellemzően az állásajánlat közzétételétől számított rövid időn belül el is kelnek ezek a munkalehetőségek. A nagyobb városokban az év végi rendezvényekre sokan kérnek hostesst, esetleg valamilyen idegen nyelven magas szinten beszélő tolmácsot, de az sem volt ritka, hogy Mikulás kerestek, aki nemcsak ajándékot vitt, de el is beszélgetett a gyerekekkel az ünnepségen.

Folyamatosan keresik a diák árufeltöltőket

Nagyságrendileg 30 százalékkal több új diákmunka-pozíció volt az idén, mint egy évvel ezelőtt, a minőségi munkát végző fiatalok bére pedig átlagosan 20 százalékkal emelkedett ebben az évben – derült ki a Work Force HR-szolgáltató csütörtökön megjelent összegzéséből. A diákokat egyre több pluszjuttatásban részesítik a munkaadók, amire szükség is van, hiszen a diákok foglalkoztatásában is egyre inkább ugyanazok a trendek érvényesülnek, mint a főállású dolgozóknál. A legnépszerűbb szektorok a vendéglátás, a turizmus és a rendezvényszervezés volt, de szektortól függetlenül azok a legkeresettebb munkakörök, ahol a diákok rugalmasan, a tanulmányaikhoz igazodva tudnak munkát vállalni akár csak napi 2-3 órában. A felsőoktatásban tanulók már inkább azokat a pozíciókat preferálják, ahol érdemi szakmai tapasztalatszerzésre is lehetőségük van. Körükben az informatikai, banki, jogi, pénzügyi és HR-területeken meghirdetett asszisztensi és gyakornok munkaköröknek volt a legnagyobb vonzereje.