17:00

Reggel nyolckor figyelt fel a kaposvári Keleti temető portása egy fakidőlés robajára. Ekkor a Mező utca felőli betonkerítés két elemét lerombolta egy kettétört gledícsia, vagyis tövises lepényfa. A törzs több sírt is megrongált. A városgondnokság munkatársai fél órán belül megérkeztek és elkezdték a kárelhárítást, a Somogy Temetkezési Kft. saját dolgozóival együtt tisztították meg a sírkertet. Vasbakokkal akadályozták meg, hogy a kidőlt fa további károkat okozzon a sírokban. Egy kripta így is teljesen összetört, a megrongált kerítéssel együtt a kár mintegy egymillió forint, becsülte fel elsőre Puskás Béla ügyvezető igazgató. A kerítés mellett egy másik fa törzse is végzetesen megreccsent, csak a futóliánok tartották a helyén. Darut rendeltek a temetőhöz, hogy ezt a fát biztonsággal kiemelhessék a helyéről.

14:16

Több helyen a megyében meghibásodásokat okozotak az áramhálózaton a kidőlt fák, letört ágak. – Minden érintett helyszínen ott vannak munkatársaink és folyamatosan számolják fel a viharkárokat – közölte érdeklődésünkre Varga Ivett, az E.ON szóvivője. Hozzátette: Buzsák térségében egy 15 méter magas fenyőfa okozott vezetékszakadást hajnali 4 óra után nem sokkal a középfeszültségű hálózaton, ez a meghibásodás Öreglak és Somogyvár egy részét is érintette. A hiba javítása vasárnap 13 órakor fejeződött be.

Varga Ivett arról is tájékoztatta a Sonlinet, hogy Balatonboglár, Fonyód térségében is keletkeztek károk a szélviharban. Ott egy 30 méteres száraz nyárfa teteje letört, és egy másik, 12 méter magas és vastag akácfát neki hajtott a villamos vezetékeknek. Ugyanezen a hálózatszakaszon egy másik ponton is fát, egy 15 méter magas kiszáradt példányt döntött a villamos hálózatra a szél a reggeli órákban. A hiba javítása itt röviddel dél után fejeződött be.

A szolgáltató munkatársai nem pihentek egész nap, hiszen dél előtt nem sokkal Homokszentgyörgy és Szulok térségében történt fakidőlés, amely ugyancsak hibákat okozott a villamos hálózatban. – A hibák javításán jelenleg dolgoznak szakembereink. A szél továbbra is erős a megyében, így munkatársaink továbbra is megerősített létszámban dolgoznak a délután folyamán, fogalmazott Varga Ivett. Köszönjük ügyfeleink türelmét, szakembereink mindent megtesznek a viharkárok mielőbbi elhárításáért, tette hozzá.

13:39

11:23

Biztosan nem marad karácsonyfa nélkül Kaposvár! – mondta a Sonline érdeklődésére Szalay Lilla, az adventi programokat szervező Együd Árpád Művelődési Központ vezetője. Jelenleg a technikai károkat vizsgáljuk és a lehetőségeinket. Amennyiben lehetséges, megpróbáljuk visszaállítani a fát, de ez biztosan nem azonnal fog bekövetkezni. A fát november közepén hozták, miután egy kaposszerdahelyi család felajánlotta azt a város számára. Erről bővebben ide kattintva olvashatsz!

11:00

Marcaliban elmarad a vasárnapra tervezett adventi koncert a szélvihar miatt. Volt, ahol a megyében tetőket bontott meg a szél, cserepeket szedett le a házakról, a kaput rongálta meg vagy éppen melléképületekben tett kárt.

10:40

10:30

A Balaton-parton több településen is áramkimaradást okozott a viharos szél vasárnap a reggeli órákban.

10:20

Szombaton este érkezett északnyugati szél olyan erős volt, hogy a Balatonnál, Fonyódon 120 kilométeres erősséget mértek. Egyes meteorológiai előrejelzések alapján várható, hogy a sz erős szél miatt víz alá került a tó déli partja.

10:06

Éjfél óta több mint harminc esetben riasztották a tűzoltókat kidőlt fák, leszakadt faágak miatt - közölte a Sonline-nal a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Megyeszerte pusztít a szélvihar, hajnalban inkább a Balaton környékéről érkeztek jelzések, reggelre Csurgó és Barcs környékéről kapták a legtöbb riasztást a tűzoltók. Barcson egy épület szerkezetét bontotta meg az elemi erő, míg Csurgón egy parkoló buszra dőlt egy fa. A somogyi tűzoltók folyamatosan dolgoznak a közvetlen veszély és a forgalmi akadályok elhárításán.

9:40

A kaposvári Keleti temetőben fákat csavart ki a szél vasárnap reggelre. A kidőlt növények a sírokra dőltek.

A Kossuth téren pedig kidőlt a város karácsonyfája is olyan elemi erővel érkezett meg a front a megyeszékhelyre.

A hatalmas fenyőfát tőből kitörte a szél.

Ha neked is van képed a szélvihar pusztításáról, ne habozz küldd be Facebook oldalunkra vagy a [email protected] email címre!