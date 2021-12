– November végén volt a balatonszemesi adománybankunk egy éves – mondta el Kiss Gabriella, az adománybank létrehozója. – Egy Pest megyei kezdeményezésről olvastam és megtetszett az ötlet, így Miklovicz Norberttel közösen elkezdtünk dolgozni a szemesi adománybankon. Pénzmozgás nincs, de be is tehetsz és ki is vehetsz bútorokat, ruhákat, élelmiszereket – emelte ki az adománybank kezelője.