– Szeretném megmutatni a magyaroknak, hogy vannak olyan németek, akik szívből segítenek a szegény somogyi családoknak. Természetesen mindezt anyagi támogatás nélkül, és mindig szívesen vállalom – mondta lapunknak a hatvanegy éves férfi, aki íróként tevékenykedik mindennapjai során.

Ahogy minden évben, az idén is Rosa nevéhez híven rózsaszín Mikulás-ruhába bújt december hatodikán, amelyet már nagyon vártak a somogyszentpáli gyerekek. Ebben az évben egy külön adományszobát rendezett be saját házában az összegyűjtött meleg ruhákból, s amelyekkel a somogyszentpáli szegény roma családokat támogatja.

– A felajánlások többsége külföldről, leginkább Németországból, Ausztriából és Svájcból érkezett hozzá. Többféle korosztály számára érkeztek a ruhaneműk, és természetesen téli kiegészítők, sapkák, kesztyűk, valamint sálak is lapultak a csomagokban – mondta a Somogyi Hírlapnak a jótékony rózsaszínű Mikulás. A felajánlók ágyneműt és háztartási textíliákat is küldtek a családoknak. Annyi adomány gyűlt össze, hogy tíz egy méter hosszú és hatszintes polc telt meg velük. – Ehhez még hozzájöttek azok a holmik, amelyeket nem pakoltam ki, és a lábbelik, táskák. Ha mindent egymásra raknék, biztosan ezer méter magasra érne belőle a ruhahegy – tette hozzá nevetve Rosa von Zehn­le. A férfi elmondta: maga juttatja el a holmikat a családokhoz. Hiszen a rendszeres találkozásaik alkalmával már pontosan tudja, hogy hol és milyen segítségre van szükség.

– Elsősorban azoknak adok a felajánlásokból, akik annyira szegények, hogy nem tudnak rendszeresen új ruhákat vásárolni maguknak. Ami most megmarad a sokszor vadonatúj holmik közül, év közben ajándékozzuk el. Születésnapokra vagy más alkalmakkor lesz belőlük ajándék – mondta a somogyszentpáli férfi. Rosa von Zehnle közel harminc családot támogat karácsonykor és év közben az adományokkal.

Nagy segítségére van Orsós Mónika, aki az idén is részt vett a ruhák szétválogatásában, elrendezésében. És mint a Mikulást a manója, úgy Mónika a faluban élő német férfit az ajándékok szétosztásában is segíti. Rosa von Zehnle elárulta, hogy idén is tervezi karácsonykor, hogy Rosa-Mikulásként felkeresi a falubéli roma gyerekeket, és csokoládéval ajándékozza meg valamennyit.