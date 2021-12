Nyílt napot szerveztek a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusán szerdán. A képzési kínálatokra több százan voltak kíváncsiak. Gombos Péter főigazgató-helyettes az eseményen elmondta, fontos, hogy a leendő hallgatók megismerjék az egyetem működését, mert most nem karokból, hanem intézetekből áll a campus. – Amikor a hozzánk jelentkezők majd felvételiznek, akkor képzési központok közül kell választaniuk – hangsúlyozta Gombos Péter. – Az agrár- és élelmiszertudományi, a környezettudományi és természetvédelmi, a műszaki és informatikai, a gazdasági és társadalomtudományi, a művészeti és művészetközvetítési, valamint a pedagógus- és bölcsészettudományi területen indítunk különféle képzéseket. Van olyan képzési központunk, amelyhez egy és olyan is, amelyikhez tucatnyi szak tartozik – fogalmazott a főigazgató-helyettes. Gombos Péter hozzátette, gyermekkultúra néven egy új mesterszakot is indítanak majd. A főigazgató arról is beszélt, hogy az elmúlt évekhez képest idén jóval többen jelentkeztek a keresztféléves képzésekre. Az egyik legnépszerűbb a pénzügy mesterszak, melyet 19-en jelöltek meg, közülük 18-an az első helyen.