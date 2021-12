Adventre jelent meg a Spiritus legújabb, ünnepi száma. Karácsonyi fények címmel Flament Krisztina idézi fel gyermekkora karácsonyait, de az ünnepi hagyományokat és a népszokásokat is nagyító alá veszi. Számos egyházmegyei eseményről tudósít a lap – bemutatva a Kaposvári Egyházmegye rendezvényekben gazdag életét. A negyedévente megjelenő, színes fotókkal gazdagon illusztrált folyóiratban az egyházmegyei zsinatról is olvashatunk, és a lap bemutatja Szörényi Jánosnét, a 30 éves katolikus gimnázium egykori igazgatóhelyettesét is.