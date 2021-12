Száraz tészta, étolaj, konzerv, tisztálkodó szer és édesség is került Pápai Vilmosné csomagjába. A büssüi asszonynak nagy szüksége van a segítségre, mert férje és fia is beteg, ezért minden forintot jól be kell osztaniuk. Nikolics Gyula és párja Szilágyi Ramóna is örült a tartós élelmiszer csomagnak. Két héttel ezelőtt betörtek hozzájuk és ami a spájzban mozdítható volt, azt mind elvitték – tették hozzá.

Kálmán Csaba a MRSZ Dunántúli Egyházkerületének kurátora az adományosztáson elmondta, az elmúlt hetekben a dunántúli gyűjtőpontokra folyamatosan érkeztek a felajánlások. Összesen 900 szeretetdoboz telt meg tartós élelmiszerekkel, az MRSZ munkatársai ezekből állították össze az adománycsomagokat.

Fehérné Kiszlinger Anett a MRSZ alsóőrsi irodájának adománykoordinátora kiemelte, karácsony környékén sokkal nagyobb az igény a szeretetszolgálat támogatásra, mint az év többi napján. A dunántúli megyék közül a legtöbbször Baranyából kérnek segítséget, de Somogyból is többen fordulnak hozzájuk. – A szeretetcsomag adományosztás mellett, a Nyilas Misi cipősdoboz és a Kívánságlista programmal is támogatjuk a családokat – fogalmazott Fehérné Kiszlinger Anett. – Előbbi akcióban általában használt, de még jó állapotú játékokat szoktak felajánlani az adományozók, illetve téli ruhaneműket. A Kívánságlistában országosan 3000 gyermek álmát váltjuk valóra. Ezeket az ajándékokat a szülőknek adjuk oda és majd ők teszik be a karácsonyfa alá – tette hozzá.

Enyhítenek a nehéz körülményeken

Kacsora Szabolcs református segédlelkész elmondta, az elmúlt években több büssüi és kazsoki családfenntartónak sikerült elhelyezkednie az elsődleges munkaerőpiacon, ennek ellenére még mindig sokan nehéz körülmények között élnek. – Az ünnepek közeledtével még fontosabb támogatni a családokat, mert a legtöbb helyen legalább hat gyermeket nevelnek – hangsúlyozta a lelkipásztor. – A rászoruló családok nevéről az önkormányzatoktól kaptunk egy listát és az alapján próbáltunk segíteni mindenkinek – tette hozzá Kacsora Szabolcs.

Fotók: Muzslay Péter