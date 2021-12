Nem mindennapi látványt nyújtott a fényfüzérekkel feldíszített konvoj hétfő este Balatonboglár és Balatonlelle utcáin. A Dél-Balatoni 4x4 Terepjárós Egyesület szervezésében öt terepjáró, egy gabona kombájn, egy betonmixer és tucatnyi traktor csalt mosolyt a balatoniak arcára. A konvojt a BL Yacht Club tekergője vezette, amely ezúttal két rénszarvassal egészült ki, s persze nem maradt el a karácsonyi zene sem.

A kivilágított mezőgazdasági gépek kijelölt útvonal szerint haladtak, több megállót is beiktatva. Tóth Dániel szervező szerkesztőségünknek elmondta: tavaly a járványhelyzetben döntötték el, hogy szeretnének egy fényfüzérekkel díszített konvojt indítani. – Mivel tavaly a koronavírus miatt elmaradtak a rendezvények, sok vendéglátóhely be is zárt, akkor döntöttük el, hogy kellene valami olyan felvonulást szervezni, amely örömet okoz a bogláriaknak és a lelleieknek – mesélte a kezdeteket a szervező.

Kiemelte: a helyiek mellett messzebbről is érkeztek a balatoni településekre, egy család például 170 kilométert utazott Daruszentmiklósról Balatonlellére azért, hogy lássa a fényfüzérrel feldíszített járművek felvonulását.

Többen csatlakoztak volna az ünnepi díszbe öltöztetett traktorok konvojához, de a megengedett húsz regisztrált jármű mellett többet nem tudtak már fogadni. A parkolóban nagyon sokan fotózták a kivilágított terepjárókat és traktorokat, de természetesen útközben is élesített kamerák kereszttüzében haladtak a felvonulók. A betonmixer volt az egyik legnépszerűbb a fényárban úszó gépek között.

A szervezők egy meglepetéssel is készültek a rendvédelmi szervek helyi képviselőinek. – Idén is egy csomagot állítottunk össze a rendőröknek, polgárőröknek, tűzoltóknak és a mentősöknek, amelyet a feldíszített konvojjal vittünk ki – mondta el Tóth Dániel. Kiemelte: szeretnének jövőre is felvonulni a színes karácsonyi fényfüzérekkel kivilágított traktorokkal és terepjárókkal.

Fotók: Németh Levente