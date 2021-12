Többen is várták a fél kilences vonatot a várdai peronon hétfőn reggel. Ebben az időpontban utoljára egy évvel ezelőtt állt meg a szerelvény a településen. Ketten szálltak fel – Béres Bernadett és Kazi Jázmin – a szerelvényre, hogy a szomszédos Somogyjádra eljussanak. Elmondták, örülnek annak, hogy újra több vonat áll meg a itt, mert így nemcsak a Balaton, hanem Kaposvár irányába is gyorsabban utazhatnak. Hozzátették, bizonyos időszakokban csak busszal vagy autóval lehetett „elhagyni” a falut, de mostantól minden visszatért a régi kerékvágásba.

A várdaiaknak egy éve kellett megváltoztatniuk az utazási szokásaikat. A vasúttársaságnál a tavaly decemberi menetrend-módosításkor döntöttek úgy, hogy ritkítják a megálló járatok számát a faluban. Ezt akkoriban azzal indokolták, hogy kevés az utas a településen.

Varga András polgármester ezt nem hagyta annyiban, és többször is megkereste a dél-dunántúli közlekedésszervező irodát kérve, hogy állítsák vissza a régi menetrendet. Móring József Attila országgyűlési képviselőtől is segítséget kért. A sok tárgyalásnak végül meglett az eredménye, és december 12-től újra sűrűbben állnak meg a szerelvények a faluban. A MÁV bevezette a feltételes megállás rendszerét, ami azt jelenti, hogy Várdán csak akkor állnak meg a vonatok, ha van fel- és leszálló utas.

Az új menetrendet Varga András és Móring József Attila is kipróbálta. A polgármester és a politikus Somogyjádig váltott jegyet. A Somogyi Hírlapnak elmondták, a kistelepüléseken élőknek nagyon fontos, hogy minél több közlekedési eszközzel juthassanak el a környező városokba. Ez nemcsak a munkába járást könnyíti meg, hanem a különféle szolgáltatások is elérhetőbbé válnak számukra. Naponta átlagosan egytucatnyi várdai utazik vonattal.

Egy kivétellel mindegyik megáll

A Balaton partján is módosult a menetrend december 12-től. Balatonfenyves alsón az elmúlt fél évben több vonat nem állt meg, hiányuk sok bosszúságot okozott az ott élőknek, a nyaralótulajdonosoknak és az ott táborozóknak egyaránt. A MÁV most orvosolni igyekszik ezt a gondot, tájékoztatásuk szerint, a Helikon InterRégió-vonatok a Fonyód–Balatonszentgyörgy szakaszon – a Kaposvárról 6 óra 19 perckor induló InterRégió-járat kivételével – Balatonfenyves alsón is megállnak. Lombár Gábor, a tóparti település polgármestere megkeresésünkre elmondta, természetesen örül annak, hogy újra több vonat áll meg a településen, és reméli, hogy a jövő nyári menetrend-módosításkor nem nyúlnak majd hozzá a járatokhoz úgy, mint fél évvel ezelőtt.

Fotó: Lang Róbert